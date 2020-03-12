Министры Армении и Беларуси подписали протокол заседания межправительственной комиссии

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян и министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа подписали протокол 14-го заседания Армяно-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами Дрожжа отметил, что в ходе заседания был обсужден ряд вопросов, касающихся торгово-экономического сотрудничества двух стран и представляющих взаимный интерес.

“В ходе заседания были обсуждены, в частности, возможности развития сотрудничества в сферах промышленности и промышленной кооперации, транспорта, сельского хозяйства, научно-технической, высоких технологий, инноваций и оцифровки, энергетики, культуры, образования, спорта и здравоохранения. До подписания протокола была проделана большая работа, сейчас мы его уже подписали, и перед нами поставлены четкие задачи, которые мы должны выполнить”, -отметил Дрожжа и добавил, что результаты армяно-белорусского сотрудничества удовлетворяют его, поскольку наблюдается рост товарооборота.

Тигран Хачатрян отметил, что Армения очень тесно сотрудничает с Беларусью в различных сферах, также и в рамках Евразийской экономической комиссии.

“Беларусь заинтересована в перспективах развития с Арменией такого инвестиционного сотрудничества, которое будет направлено не только на внутренний рынок Армении, но и на соседние страны. Мы договорились с Виталием Дрожжой, что обе стороны должны сделать все, чтобы вопросы, связанные с продвижением инвестиционных программ предпринимателей, были бы решены как можно скорее”, - сказал министр экономики Армении.