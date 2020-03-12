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У испанского министра обнаружили коронавирус

У испанского министра обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружен у испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро, она и ее муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине, сообщило испанское правительство.

"Состояние министра хорошее, второй вице-премьер Пабло Иглесиас из-за этой ситуации также находится на карантине. В соответствии с установленными протоколами утром будут взяты анализы у всех членов правительства. Результаты станут известны во второй половине дня, и о них сообщат официально", - говорится в сообщении правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На заседании кабинета в четверг будут присутствовать только те министры, чье участие необходимо для принятия плана действий в связи с необходимостью борьбы с коронавирусом. Все остальные встречи будут проводить через видеоконференции.

По последним данным, в Испании коронавирусом заболели 2200 человек, 55 умерли.

 

 


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