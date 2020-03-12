В Армении изолированы 57 человек, бывшие в контакте с тремя лицами, зараженными коронавирусом

В Армении изолированы 57 человек, бывшие в тесном контакте с тремя лицами, зараженными коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Весь круг тесного общения трех новых лиц с новым коронавирусом, утвержденным вчера, обнаружен и изолирован. Изолированы 57 человек”, - отметил Арсен Торосян.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 120 тысяч человек. От вируса погибли более 4 тысяч человек. В Армении 1 марта был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, еще 3 случая заражения были обнаружены 11 марта.