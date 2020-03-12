Экс-информатор Wikileaks Челси Мэннинг, котораянаходится в следственном изоляторе, пыталась покончить жизнь самоубийством, сообщили в четверг американские СМИ со ссылкой на ее адвокатов.

"Инцидент был урегулирован соответствующим образом нашим профессиональным персоналом, мисс Мэннинг находится в безопасности", - добавил шериф.

По словам адвокатов, Мэннинг госпитализирована,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU,

Как сообщает агент экс-информатора Энди Степаниан, несмотря на то, что Мэннинг около года находится в заключении, она до сих пор отказывается принимать участие в разбирательстве, которое ведется в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, называя его "крайне уязвимым с точки зрения злоупотреблений".

Мэннинг была арестована весной 2019 года за отказ дачи показаний большому жюри. Тогда судья постановил, что Мэннинг может находиться в заключении до 18 месяцев.

Брэдли Мэннинг был военным аналитиком в армии США. Он был арестован в 2010 году за передачу WikiLeaks секретных правительственных и военных документов. Их публикация выставила американскую армию в невыгодном свете. В итоге Мэннинг получил тюремный срок в 35 лет, но по истечении семи лет был помилован экс-президентом США Бараком Обамой.

В тюрьме Мэннинг объявил о решении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси.

Ранее Мэннинг уже пыталась покончить с собой.