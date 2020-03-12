Мэр Эчмиадзина призывает не поддаваться панике: она отложила сегодняшнюю агитационную встречу

В интернете цвета относительно ситуации с коронавирусом в Эчмиадзине сильно приукрашены. То, что представляется, не соответствует действительности. Как передает «Арменпресс», мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян на своей странице в Facebook призвала следить за официальными сообщениями. Он представила подробности о случае заражения коронавирусом жителя Эчмиадзина.

“Прежде всего, подчеркну, что коронавирус обнаружен лишь у одного жителя Эчмиадзина, в то время как говорилось о трех лицах. Отмечается, что они принимали участие в свадьбе. Это все вранье. У нас есть только один инфицированный, который участвовал в помолвке в воскресенье. Вчера был уточнен его круг общения и передан Министерству здравоохранения. Люди, имевшие с ним тесный контакт, перемещаются в место изоляции, чтобы обследоваться. О месте изоляции позвольте пока не говорить”, - сказала Диана Гаспарян. Она подчеркнула, что машины скорой помощи и полиции вывозят из города не зараженных людей или людей с плохим самочувствием, а людей, которые тесно общались с инфицированным коронавирусом.

Мэр сообщила, что инфицированный проходит лечение в инфекционной больнице Норка. Его состояние не тяжелое, и он находится под строгим контролем врачей.

Диана Гаспарян коснулась высказываний граждан о закрытии образовательных учреждений. Он отметил, что мэрия не имеет таких полномочий. Часть образовательных учреждений действует в подчинении областной администрации, часть - Министерства образования, науки, культуры и спорта. Что касается общинных учреждений, то это спортшкола, музыкальные, художественные школы, детские сады, то здесь решения разные.

“С раннего утра все детские сады были обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств, детские ручки периодически дезинфицируются, заверяю, с гигиенической точки зрения все правила строго соблюдаются. Мой личный контроль также очень строг. Поэтому на данный момент у нас нет решения о закрытии детских садов, однако мы рассматриваем посещаемость”, - сказала мэр, добавив, что она распорядилась на неделю закрыть только спортшколу. Учитывая, что в Эчмиадзине есть один случай, запланированную на вечер 12 марта агитационную встречу Диана Гаспарян отложила. Она будет представлять подробности и в дальнейшие дни.

Диана Гаспарян вновь призывает не поддаваться панике, следить за официальными сообщениями.