Политический и научный ответ на азербайджанские фальсификации

В связи со 100-летием погромов армян в Шуши с 22 по 26 марта в Арцахе, в Шуши состоится Международная научно-практическая конференция. Эту инициативу международного формата заведующий отделом армянского вопроса и истории Геноцида армян Института истории НАН Республики Армения, историк Армен Марукян считает очень важным событием.

В беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” он представил, что в конференции примут участие специалисты, историки, политологи не только из Армении и Арцаха, но и эксперты из разных стран, которые выразят свои наблюдения и позиции по событиям в Шуши. Организаторы конференции - Министерства образования и науки, культуры Республики Арцах, Институт истории НАН Республики Армения, управление по информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, Аналитический центр “Орбели”, ряд структур диаспоры, в частности, представители армянской общины Санкт-Петербурга и отдельные лица из разных стран.

“Это мероприятие имеет очень важное значение не только в плане научного, но и в плане достойного ответа на турецкую и азербайджанскую антиармянскую пропаганду”, - подчеркивает историк. Резня, депортация армянского населения города, уничтожение и разграбление имущества и личного имущества были осуществлены турецкой армией, татарами и отдельными курдскими группировками в 1920 году, в период с 22 по 26 марта. Вследствие преступления политический, экономический, культурный центр армян Арцаха был обезоружен и уничтожен. Полагаем, что мы не должны поддаваться расследованию ложных точек зрения в связи с событиями в Ходжалу, периодически публикуемыми властями Азербайджана, а возразить реальными историческими фактами, раскрытием преступной политики, проводимой властями Азербайджана. Независимо от “окрашивания” властей этого искусственного государства, будь то Советский Азербайджан или нынешний Азербайджан, антиармянская политика передается по наследству, и этот их ориентир, кажется, единственный. В этом вопросе они полностью солидарны с турецкой антиармянской, геноцидальной политической линией. Так что проведение этой конференции в Шуши имеет не только важное научное значение, но и политическое. Это своеобразный политический и научный ответ на фальсификации азербайджанцев, которые пытаются всячески использовать любую площадку для распространения ложных исторических фактов и обвинения армян в вымышленных преступлениях”, - подчеркнул историк.

Почему погромы в Шуши не рассматриваются как геноцид? Историки и специалисты сферы в целом считают геноцидом массовое истребление армян в Османской империи, а резню в Восточной Армении, Баку, Шуши, а до этого в Ареше и в других армянских населенных пунктах пытаются рассматривать как отдельные преступления против армянского народа.

А. Марукян считает это ошибочным подходом как в историческом, так и в политическом плане. Это неверно, потому что политика Геноцида армян не завершилась только истреблением армян Западной Армении или Киликии. Сверхзадачей этой политики было искоренение “армянского клина” с пути пантуранских программ. Как мы знаем, младотурки разработали идея “Великого Турана”, воображаемого пантюркистского государства, на пути которого первым препятствием был армянский народ. Пока Кавказская российская армия стояла на пути турок в качестве оплота, они осуществили лишь частичный геноцид. Первый удар был нанесен западным армянам, но когда Кавказский фронт развалился, и российская армия отступила в результате революционных потрясений, не осталось никаких препятствий, они продолжили этот поход, вторгшись в Восточную Армению”, - пояснил историк.

Лиана Саркисян

Газета “Айастани Анрапетутюн”