В стране нет системной коррупции, однако некоторые чиновники все еще берут взятки: премьер-министр

Правительство сегодня для народа представляется надежным институтом, но не на всех уровнях и плоскостях.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече в Джермуке 12 марта заявил премьер-министр Армении, представляющий агитационную сторону “Да” Никол Пашинян, говоря об уровне доверия институтов правительства.

“Сегодня, да, мы говорим, что системной коррупции нет. Что такое системная коррупция? Это, когда это самое низшее звено правительства берет от кого-либо тысячу драмов, из этой тысячи 200 драмов принадлежат ему, 700 драмов он дает своему руководителю, его руководитель удерживает себе 200 драмов, 500 отдает наверх, и так далее. Да, в Армении нет системной коррупции, и я могу гарантировать, что, пока существуют эти политические реалии, которые вы поддерживаете, системной коррупции не будет”, - подчеркнул Пашинян.

По словам премьера, это не означает, что отдельные чиновники не берут взяток.

“Конечно, я не буду говорить этого, потому что каждую неделю мы ловим очередного чиновника при получении взятки. Что же мы должны сделать, чтобы положить конец всему этому? Референдум также и о том, что остатки этой коррупционной системы все еще надеются: “Протянем еще пару месяцев, пока наши придут. Ваши ушли так далеко, и их так далеко послал народ, что даже со скоростью света они не смогут вернуться. Проблема в том, что в Армении продолжается такая нервная атмосфера. Пока вопрос Конституционного суда и судебной системы в целом не будет решен, нервная атмосфера сохранится”, - заключил Пашинян.