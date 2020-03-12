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В Армении по сегодняшний день проведено 262 исследования по выявлению коронавируса

В Армении по сегодняшний день проведено 262 исследования по выявлению коронавируса

Министерство здравоохранения Армении по сегодняшний день проведено 262 исследования по выявлению коронавируса, 4 из которых были с положительным результатом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

“Все пациенты госпитализированы и находятся в инфекционной больнице. Об одном из случаев было объявлено 1 марта, о трех - 11 марта. На данный момент 10 человек изолированы в месте особого содержания, где уже были  31 изолированных до этого. В процессе работы по изоляции лиц, имевших с ними тесные контакты”, - отмечается в сообщении министерства.


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