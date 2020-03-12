75 конгрессменов США потребовали выделить 100 млн долларов Армении, 1,5 млн - Арцаху
В Конгрессе 75 представителей 23 штатов США направили письмо подкомитету по внешним операциям Комитета по ассигнованиям Палаты представителей США о предоставлении Армении 100 млн долларов, 1,5 млн долларов - Арцаху. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет США.
В связи с предоставлением 1,5 млн долларов Арцаху отмечается, что они предусмотрены для работ по разминированию и реабилитации людей, пострадавших от взрывов мин.
Выделяемые для Армении 100 млн долларов должны быть направлены на поддержку экономики, управления, верховенства закона и безопасности.
В письме содержится призыв остановить военную помощь США Азербайджану до тех пор, пока не будут прекращены нападения на Армению и Арцах.
Комитет “Ай Дата” выразил благодарность всем конгрессменам, подписавшим письмо, за содействие Армении и Арцаху, которым они вносят свой вклад в дело мира и демократии.
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