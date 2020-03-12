75 конгрессменов США потребовали выделить 100 млн долларов Армении, 1,5 млн - Арцаху

В Конгрессе 75 представителей 23 штатов США направили письмо подкомитету по внешним операциям Комитета по ассигнованиям Палаты представителей США о предоставлении Армении 100 млн долларов, 1,5 млн долларов - Арцаху. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет США.

В связи с предоставлением 1,5 млн долларов Арцаху отмечается, что они предусмотрены для работ по разминированию и реабилитации людей, пострадавших от взрывов мин.

Выделяемые для Армении 100 млн долларов должны быть направлены на поддержку экономики, управления, верховенства закона и безопасности.

В письме содержится призыв остановить военную помощь США Азербайджану до тех пор, пока не будут прекращены нападения на Армению и Арцах.

Комитет “Ай Дата” выразил благодарность всем конгрессменам, подписавшим письмо, за содействие Армении и Арцаху, которым они вносят свой вклад в дело мира и демократии.