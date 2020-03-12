Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца

Сын актера Тома Хэнкса Чет прокомментировал в Instagram заражение его отца и матери коронавирусом.

Он отметил, что его у его родителей нет сильных симптомов заболевания.

"Они не беспокоятся, но проходят все необходимые медицинские процедуры. Я не думаю, что тут есть, о чем волноваться", - рассказал Чет Хэнкс.

Ранее американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам, как "Большой", "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил Хэнксу Президентскую медаль свободы.