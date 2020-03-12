Власти Китая сообщили, что пик распространения коронавируса в стране прошел

Пик распространения нового коронавируса в Китае уже пройден. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

"Пик распространения коронавируса нового типа в нашей стране уже пройден, число новых случаев заболевания становится все меньше и меньше", - цитирует Ми Фэна агентство "Синьхуа",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Представитель ведомства также отметил, что "во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний, вызванных коронавирусом". "Эпидемическая ситуация в целом сохраняется на относительно низком уровне", - добавил Ми Фэн.