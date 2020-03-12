Пашинян предполагает, что “Да” получит более 800 тысяч голосов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что на референдуме по конституционным изменениям от 800 тысяч до 1 млн человек скажут “Да” на избирательных участках.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал на встрече с жителями общины Заритап Вайоц Дзорской области.

“Мы отрежем себе руки, но не допустим фальсификации бюллетеней. Я надеюсь, что конституционная реформа получит от 800 тысяч до 1 млн “Да”. Конституцией обозначен очень высокий порог, как минимум 650 тысяч “Да”, - сказал Пашинян.

Он отметил, что даже если 630 тысяч избирателей скажут “Да” и 0 человек – “нет”, все равно “Да” потерпит поражение. Пашинян подчеркнул, что это говорит о решающем значении каждого голоса.

Референдум по конституционным реформам состоится 5 апреля.