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Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса

Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса

Сервис микроблогов Twitter Inc. сообщил в своем блоге, что почти 5 тысяч сотрудников компании по всему миру должны работать из дома в связи с рисками коронавируса.

Еще 2 марта компания ограничилась рекомендацией, но теперь Twitter "сообщает всем сотрудникам в мире, что они должны работать из дома". Вместе с этим требованием компания предложила ряд мер поддержки, включая оплату рабочих часов подрядчикам и почасовым рабочим, которые не могут работать из дома, помощь работникам с детьми и техподдержку для обеспечения работы из дома,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 


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