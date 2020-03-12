Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса

Сервис микроблогов Twitter Inc. сообщил в своем блоге, что почти 5 тысяч сотрудников компании по всему миру должны работать из дома в связи с рисками коронавируса.

Еще 2 марта компания ограничилась рекомендацией, но теперь Twitter "сообщает всем сотрудникам в мире, что они должны работать из дома". Вместе с этим требованием компания предложила ряд мер поддержки, включая оплату рабочих часов подрядчикам и почасовым рабочим, которые не могут работать из дома, помощь работникам с детьми и техподдержку для обеспечения работы из дома,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.