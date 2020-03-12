Если нельзя сохранить воздух и воду Джермука, то эксплуатация Амулсарского месторождения исключена

Если будет доказано, что эксплуатацией Амулсарского месторождения нельзя будет сохранить воздух и воду Джермука, то эксплуатация Амулсарского месторождения исключается. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил на встрече с жителями Джермука.

“Хочу обратиться к гражданам, которые считают, что после революции правительство не предпринимает достаточных мер для решения вопроса Амулсара. Хочу привлечь внимание всех к тому факту, что, если бы не революция, Амулсарское месторождение давно эксплуатировалось бы”, - сказал премьер-министр и призвал всех не терять уважительного отношения к революции и к правительству.

Он подчеркнул, что никакой угрозы воздуху не должно быть. Воздух Джермука должен оставаться чистым, не может быть двух мнений. Не может быть такого, я не позволю. Речь о том, можно ли эксплуатировать это месторождение так, чтобы воздух, вода не только в Джермуке, но и в реке Дарб, реке Арпа не загрязнялись. Если это возможно, ситуация иная, если невозможно, значит нет ничего для обсуждения”.

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