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В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек

В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек

Число израильтян, у которых диагностирован коронавирус, достигло 100, сообщает министерство здравоохранения.

Ранее в среду гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии.

По данным министерства, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле достигло 100, из них - 91 человек находится в больнице, ещё один в процессе отправки в больницу, три человека были выписаны из больницы после полного выздоровления. По данным израильских СМИ, ещё пять человек находятся на домашнем карантине,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяхузаявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.

 

 


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