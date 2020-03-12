В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
Число израильтян, у которых диагностирован коронавирус, достигло 100, сообщает министерство здравоохранения.
Ранее в среду гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии.
По данным министерства, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле достигло 100, из них - 91 человек находится в больнице, ещё один в процессе отправки в больницу, три человека были выписаны из больницы после полного выздоровления. По данным израильских СМИ, ещё пять человек находятся на домашнем карантине,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяхузаявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен