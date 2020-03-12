На карантин в Грузии отправят всех приезжих из Австрии, Германии, Испании и Франции

Ужесточаются условия въезда на территорию Грузии как для самих граждан страны, так и для иностранцев, заявил премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства.

К 12 марта коронавирус в Грузии выявлен у 24 человек, в том числе у 12-летнего подростка. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе не исключает, что количество инфицированных в стране возрастет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"У нас уже установлены определенные ограничения на въезд из Китая, Южной Кореи, Италии. К этом режиму прибавляются Германия, Франция, Австрия и Испания. Это означает, что все граждане Грузии, которые возвращаются в Грузию из этих стран, пройдут 14-дневный карантинный режим", - заявил Гахария.

Что касается иностранных граждан, они обязаны будут предоставить на границе медицинскую справку о том, что у них нет коронавируса. В противном случае, они также отправятся на карантин.