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В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек

В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии достигло 302, сообщило в четверг министерство здравоохранения республики.

В среду утром ведомство сообщало о 206 заболевших, во второй половине дня скорректировало информацию до 246. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно последним данным, в Австрии провели 5869 тестов на коронавирус, 302 из них оказались положительными. Ещё четыре человека уже выздоровели.

В среду Австрийские федеральные железные сообщили, что пошагово прекращают железнодорожное сообщение с Италией из-за ситуации с коронавирусом.

 

 


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