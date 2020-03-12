Из-за пандемии коронавируса авиакомпания “Армения” до 16 апреля прервала большинство рейсов

Авиакомпания “Армения” связи с пандемией коронавируса приняла решение до 16 апреля прервать большинство своих рейсов.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал заместитель исполнительного директора авиакомпании “Армения” Геворг Хачатрян.

Авиакомпания “Армения” до 16 апреля из-за широкого распространения коронавируса приостановила большую часть своих рейсов, что привело к массовому возврату билетов. На данный момент возвращено более 1500 авиабилетов, всем пассажирам деньги возвращены или бесплатно произведены изменения рейсов. Для авиакомпании “Армения” приоритетом является безопасность своего летного персонала и пассажиров, независимо от значительных финансовые потерь”, - отметил Хачатрян.

Он также сообщил, что все рейсы Ереван-Лион-Ереван отменяются до 16 апреля. Все рейсы Ереван-Тель-Авив-Ереван отменяются до 9 апреля.