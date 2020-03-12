Если возникнет необходимость прервать агиткампанию - мы прервем ее: Пашинян по поводу коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что предвыборная кампания референдума по конституционным реформам, который состоится 5 апреля, продолжается, поскольку нет необходимости прерывать ее, но если возникнет необходимость прервать агиткампанию, она будет прервана. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в беседе с журналистами в Джермуке.

“Если число инфицированных коронавирусом будет расти, в первую очередь об этом объявит правительство. Вчера вечером я представил то, что есть на данный момент”, - заверил Пашинян и отметил, что если будут большие риски, об этом будет объявлено.

Он отметил, что сейчас выясняется круг всех людей, контактировавших с этими лицами, и предпринимаются необходимые действия.

‘При этом могут быть люди, которые будут изолированы в “Голден Палас”, но могут быть и люди, которых, исходя из определенных обстоятельств, попросим самоизолироваться у себя дома”, - сказал он.

На вопрос о том, продолжится ли кампания, он ответил: “Как видите, она продолжается. Если возникнет необходимость прервать агиткампанию, мы прервем ее”, - ответил премьер.

11 марта в Армении было зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом, первый случай был зафиксирован 1 марта. Случаев заражения на данный момент - четыре, число лиц, находящихся в карантине - 41.