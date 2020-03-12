За последние дни в Армении зафиксирован беспрецедентный рост пожаров

В последние дни в Армении наблюдается беспрецедентный рост количества пожаров. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян. “Ежедневно у нас около 100 пожаров, что является очень высоким показателем для этого сезона. И уже возникают трудности, связанные с тем, чтобы ехать из одного места в другое и тушить пожары. Моя просьба заключается в том, чтобы территориальные органы управления должны очень серьезно заниматься этим. Сельчане сжигают листья в своих садах, а после не прослеживают за этим, и огонь распространяется. Это основной источник распространения огня”, - сказал министр, добавив, что пожары регистрируются также и на лесных территориях, что не характерно для этого сезона.

По его словам, 11 марта было зафиксировано 95 пожаров. “Моя просьба в том, чтобы в общинах были внимательнее, также и руководители общин. В связи с этим мы уже оказались в неудобном положении, должны быть даны поручения на местах”, - отметил министр.