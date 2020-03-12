10 человек изолированы в специально отведенном месте: Арсен Торосян

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян обратился к трем случаям заражения коронавируса, установленным в Армении 11 марта. Как передает «Арменпресс», в ходе заседания правительства министр здравоохранения Армении отметил, что в целом в Армении было подтверждено 4 случая заражения коронавирусом.

“Вчера было зафиксировано еще три случая, и фактически сегодня у нас есть 4 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом. У трех пациентов на данный момент нет симптомов, хотя в момент обращения у них была температура, и только у одного на данный момент есть жалобы, пневмония, температура, он получает лечение. Остальные пациенты не получают лечения. Все три пациента прибыли в Армению из Италии, в момент прибытия никаких жалоб не было, однако они находились под контролем наших специалистов”, - сказал Арсен Торосян.

По его словам, ведутся превентивные работы по выяснению круга людей, контактировавших с этими лицами, и их изоляции. Уже 10 человек изолированы в месте особого содержания, куда были помещены прежде изолированные 31 человек. Также были проведены работы по самоизоляции в населенных пунктах достаточно большого числа лиц, возможно, в течение дня они также будут перевезены в место особого содержания”, - отметил министр, добавив, что профилактические работы в аэропорту продолжаются.

Тигран Авинян сказал, что в воскресенье состоится еще один чартерный рейс из Рима в Армению, на закрытом заседании правительства обсудят дальнейшие шаги, связанные с этим рейсом.