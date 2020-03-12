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“Айпост” не проводит акций с выигрышами мобильных телефонов: объявление

“Айпост” не проводит акций с выигрышами мобильных телефонов: объявление

В последние дни в “Айпост” обращались многочисленные граждане и говорили, что получили сообщение от ЗАО “Айпост” о выигрыше мобильного телефона. Об этом «Арменпресс» сообщили в ЗАО “Айпост”.

“Сообщаем, что ЗАО “Айпост” не проводит подобной акции, не имеет никакого отношения к данным сообщениям. Неизвестные лица пытаются путем мошенничества вымогать у граждан деньги. В то же время незаконно используются наименование и товарный знак ЗАО “Айпост”. Призываем всех, получив подобное сообщение, не предоставлять никаких личных данных. Напоминаем, что заявления о всех мероприятиях “Айпост” сообщаются исключительно через официальные страницы ЗАО “Айпост” и СМИ”, - говорится в заявлении.


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