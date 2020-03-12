В министерстве экономики подведены итоги семинаров программы малых и средних “умных” ферм

Под руководством заместителя министра экономики Армении Тиграна Габриеляна 11 марта состоялось обсуждение, посвященное обобщению и оценке результатов семинаров программы “Строительство или реконструкция малых и средних “умных” ферм и государственной поддержки их технологического обеспечения”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении, в обсуждении принял участие также и заместитель министра экономики Арман Ходжоян.

Исследование проводилось с 104 бенефициарами, участвовавшими в семинарах в период с мая по ноябрь 2019 года. 5-дневный семинар, проводимый Национальным аграрным университетом Армении, является предусловием для пользования программой.

Начальник управления сельскохозяйственного консалтинга, инноваций и мониторинга Министерства экономики Армении Айк Гевондян отметил, что в семинарах программы на данный момент приняли участие 131 бенефициар, с 28 из которых уже заключены договоры.

Специалистом управления сельскохозяйственного консультирования, инноваций и мониторинга участникам были представлены методология, цель, задачи исследования и предложения.