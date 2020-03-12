Bloomberg: Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть

Ирак и Кувейт, которые являются одними из ведущих производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вслед за Саудовской Аравией снизили апрельские цены на нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Так, Ирак уменьшил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на $5. При этом, по данным источников агентства, государственная компания страны State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в следующем месяце увеличить объем экспорта,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кувейт в свою очередь снизил цены для покупателей из Азии на $6 за баррель - на эту же сумму ранее понизила стоимость поставок сырья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии Saudi Aramco (компания, занимающаяся добычей нефти в Саудовской Аравии).

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на главу Saudi Aramco Амина Нассера информировало, что компания в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн б/с, хотя до этого королевство удерживало добычу в пределах 9,7 млн б/с в рамках соглашения ОПЕК+. Вслед за ней в среду нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC заявила, что со следующего месяца увеличит добычу более чем на 1 млн б/с.