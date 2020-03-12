Эрик Григорян принял участие в обсуждении, посвященном реформам в сфере окружающей среды

Министр окружающей среды Эрик Григорян принял участие в круглом столе-обсуждении, посвященном реформам в сфере окружающей среды. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства окружающей среды Армении.

Цель мероприятия - представить заинтересованным партнерам ряд реформ, инициированных и ныне осуществляемых Министерством окружающей среды в сфере законодательных регулирований, устойчивого лесного управления и биоразнообразия и охраны особо охраняемых природных территорий. Основой и предусловием реформ стало кредитное соглашение “Кредит -охрана окружающей среды, основанный на политике”, подписанное 11 ноября 2019 года между Республикой Армения и Банком восстановления кредитов.

В обсуждении приняли участие руководители профессиональных подразделений и структур системы Министерства окружающей среды, представители заинтересованных ведомств, областных администраций, Международного агентства развития и неправительственных организаций.

В ходе встречи специалисты сферы представили законодательные и институциональные реформы, касающиеся окружающей среды, мероприятия по сохранению биоразнообразия, управлению особо охраняемыми территориями, устойчивому развитию лесов, в частности, по предотвращению незаконной вырубки лесов и повышению эффективности лесопользования и лесовосстановления.