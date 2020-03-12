Лишь один из инфицированных коронавирусом - житель Эчмиадзина: мэр города представила подробности

Мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян коснулась распространенной в интернете информации о том, что трое зараженных коронавирусом - жители Эчмиадзина. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала Диана Гаспарян, подтвердив, что только один из зараженных житель Эчмиадзина.

Мэр Эчмиадзина добавила, что пациент изолирован, выясняется возможный круг лиц, контактировавших с ним. Диана Гаспарян сообщила, что находится на постоянной связи с министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном и в случае необходимости предоставит дополнительную информацию.

На данный момент в Армении в общей сложности зарегистрировано 4 случая, об одном из которых было объявлено 1 марта и о трех - 11 марта. Первый пациент, инфицированный коронавирусом, 29-летний гражданин Армении, мужчина, который вместе с женой прилетел 28 февраля из Тегерана. Контактировавшие с ним 32 человека находятся в карантине в недействующей гостинице “Голден Палас” в Цахкадзоре. 11 марта объявлено еще о трех случаях заражения, двое инфицированных - граждане Армении (45 и 27 лет), один гражданин Италии (51 год), который работает в Армении. Все трое прибыли из Италии.