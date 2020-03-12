Премьер Италии объявил о прекращении всей коммерческой деятельности в стране

Все магазины, за исключением продуктовых и аптек, закрываются в Италии из-за риска распространения коронавируса. Об этом объявил в среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Я очень ценю ваши усилия. Но настал момент сделать следующий шаг. Мы закрываем всю коммерческую деятельность, пункты продаж, за исключением продуктовых магазинов и аптек", - объявил Конте.

Он сообщил о закрытии всех ресторанов и баров по всей стране. Возможна доставка еды на дом. При этом остаются гарантированы услуги общественного транспорта и ряд основных услуг, включая работу банков и страховых компаний.

"Фабрики остаются открыты при соблюдении всех мер предосторожности. Гарантирована деятельность сельскохозяйственной промышленности", - добавил премьер. Он призвал работодателей отправлять сотрудников в отпуска и организовывать дистанционную работу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С 10 марта в Италии уже действуют строгие карантинные меры, в том числе запрет на передвижение населения без весомой причины.

Согласно последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания и его побочных эффектов стали уже более 800 человек. с начала вспышки в Италии выявлено более 12 тыс. случаев заражения, 1045 человек излечились.