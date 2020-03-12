Посольство Армении в США призывает граждан Армении встать на консульский учет. Как передает Арменпресс, посольство Армении это обращение поместило на своей странице в Facebook.

“Учитывая сложившуюся в ряде стран ситуацию и эпидемиологические риски в результате распространения коронавируса COVID-19, призываем граждан Армении, находящихся в консульском пространстве посольства Республики Армения в США, встать на консульский учет или предоставить информацию о своем местонахождении, отправив свои данные (имя, фамилия, отчество, дата рождения, место жительства /страна, регион, город/ и круглосуточный доступный номер мобильного телефона) на указанный ниже адрес электронной почты. Напоминаем, что становление на консульский учет является добровольным и бесплатным процессом, целью которого является обеспечение защиты прав и интересов граждан Республики Армения, оказание возможной помощи в чрезвычайных ситуациях, предоставление необходимой консультации”, -говорится в заявлении.

Ссылка на автоматизированную систему консульского учета: https://www.mfa.am/hy/consular-registration/. Адрес электронной почты посольства Республики Армения: [email protected] номер телефона посольства: (202) - 319-1976.