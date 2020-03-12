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На Кубе зафиксировали три случая коронавируса

На Кубе зафиксировали три случая коронавируса

Первые случаи заболевания коронавирусом подтверждены на Кубе, речь идёт о трех туристах из Италии, сообщает телеканал NTV со ссылкой на минздрав страны.

Накануне были выявлены четверо итальянских туристов с симптомами респираторного заболевания в одном из хостелов города Тринидад. Они прибыли в страну 9 марта,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Одиннадцатого марта национальная лаборатория подтвердила, что трое из четырех туристов заболели коронавирусом. Их здоровью ничего не угрожает.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

 

 


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БелТА


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