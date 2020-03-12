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Чемпионат мира по фигурному катанию не состоится

Чемпионат мира по фигурному катанию не состоится

Чемпионат мира по фигурному катанию не состоится из-за пандемии коронавируса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают канадские СМИ. Чемпионат мира по фигурному катанию этого года должен был состояться в канадском городе Монреаль с 16 по 22 марта, однако он, как и ряд мировых турниров, был отменен. в Канаде отменили также и чемпионат мира по хоккею среди женщин. Причина та же - коронавирус.

Вспышка нового коронавируса COVID 19  была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 120 тысяч человек. От вируса погибли более 4 тысяч человек.


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