Саркис Адамян проводит личные тренировки
10:03, 12 Март, 2020
Полузащитник национальной сборной Армении по футболу и “Хоффенхайма” Саркис Адамян начал тренироваться.
Как передает «Арменпресс», Адамян, которому была прооперирована правая лодыжка, уже начал проводить нетяжелые тренировки, однако его правая нога все еще в гипсе. По всей вероятности, армянский полузащитник пропустит этот сезон.
В последнее время Адамян из-за травмы уже пропустил несколько матчей “Хоффенхайма”. До получения травмы он провел 16 матчей и забил 6 голов.
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