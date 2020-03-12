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Саркис Адамян проводит личные тренировки

Саркис Адамян проводит личные тренировки

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу и “Хоффенхайма” Саркис Адамян начал тренироваться.

Как передает «Арменпресс», Адамян, которому была прооперирована правая лодыжка, уже начал проводить нетяжелые тренировки, однако его правая нога все еще в гипсе. По всей вероятности, армянский полузащитник пропустит этот сезон.

В последнее время Адамян из-за травмы уже пропустил несколько матчей “Хоффенхайма”. До получения травмы он провел 16 матчей и забил 6 голов.


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