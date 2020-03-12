ЧП из-за распространения COVID-19 введено почти в половине штатов США

Уже 24 американских штата и столица США Вашингтон объявили о чрезвычайном положении в связи с распространением коронавируса COVID-19 по стране, передает телеканал CNN.

По данным телеканала, о введении чрезвычайного положения сообщили в среду четыре штата - Аризона, Нью-Мексико, Луизиана, Арканзас, а также столица США Вашингтон, округ Колумбия,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее чрезвычайное положение ввели в штатах Мичиган, Вермонт, Северная Каролина, Массачусетс, Колорадо, Огайо, Иллинойс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Орегон, Нью-Йорк, Пенсильвания, Кентукки, Индиана, Мэриленд, Калифорния, Флорида, Вашингтон и Гавайи.

По данным CNN, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и еще два сенатора-демократа Патти Мюррей и Гэри Питерс готовят письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой объявить общенациональный режим ЧП из-за коронавируса.

Объявление чрезвычайного положения позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом более $40 млрд из фонда помощи при бедствиях.

CNN, ссылаясь на данные местных властей и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает, что в Соединенных Штатах зарегистрировано 1237 случаев заболевания новым коронавирусом, 37 человек скончались.