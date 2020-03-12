Трамп запретил въезд в США из Европы из-за коронавируса

Президент Дональд Трамп объявил, что любое сообщение США с Европой, включая морские и авиаперевозки, закрывается на 30 дней, чтобы сдержать распространение коронавируса. Меры вступят в силу в полночь пятницы.

В своем обращении к нации, посвященном вспышке коронавируса, Трамп сказал, что "жесткие, но необходимые ограничения" не будут распространяться на Великобританию, где подтверждено 460 случаев заражения коронавирусом,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

По его словам, Европейский союз "не смог принять те же меры предосторожности", что и США.

Трамп также призвал конгресс принять меры по облегчению налогового бремени, в рамках борьбы с влиянием вспышки коронавируса на экономику США.

Запрет на въезд в США из Евросоюза будет касаться граждан, посещавших страны Шенгенской зоны в последние 14 дней перед прибытием в Соединенные Штаты, заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф.