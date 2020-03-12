Время в Ереване: 11:07:36,   12 Март

На данный момент в Армении зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом: МЗ Армении

На данный момент в Армении зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом: МЗ Армении

Министерство здравоохранения Армении распространило заявление, в котором сообщает, что на данный момент в Армении в общей сложности зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом. «Арменпресс» представляет заявление Министерства здравоохранения Армении.

“После объявления о трех новых случаях заражения коронавирусом в интернете было распространено сообщение о том, что якобы “в ходе исследования были обнаружены еще три инфицированных”. Эту “информацию” начали публиковать и СМИ.

Уважаемые пользователи Facebook, призываем не вызывать излишней паники в обществе и иметь чувство ответственности.

На данный момент в Армении в общей сложности зарегистрировано 4 случая, об одном из которых было объявлено 1 марта и о трех - 11 марта.

Следите только за официальными новостями”, - говорится в заявлении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации