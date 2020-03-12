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“Атлетико” вытеснил действующего чемпиона ЛЧ “Ливерпуль”, ПСЖ также в четвертьфинале

“Атлетико” вытеснил действующего чемпиона ЛЧ “Ливерпуль”, ПСЖ также в четвертьфинале

09:06, 12 Մարտ, 2020

Действующий чемпион Лиги чемпионов английский “Ливерпуль” выбыл из дальнейшей борьбы.

Как передает «Арменпресс», в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов “Ливерпуль” дома на стадионе “Энфилд” принял “Атлетико”. В драматическом матче решающим стал гол Альваро Мораты, забитый в дополнительное время. В четвертьфинал ЛЧ со счетом 3:4 вышел “Атлетико”.

В другом матче дня французский ПСЖ, обыграв дортмундскую “Боруссию” со счетом 2:0, сумел выйти в следующий раунд благодаря общему счету двух матчей - 3:2.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 20-го марта.


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