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Правительство организует чартерный рейс из Рима в Ереван для граждан Армении 

Правительство организует чартерный рейс из Рима в Ереван для граждан Армении 

Армянская авиакомпания Atlantis European Airways 15 марта организует чартерный рейс из Рима в Ереван. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер Тигран Авинян. В частности, он отметил:

«Дорогие соотечественники!

Сообщаю, что в это воскресенье, 15 марта, авиакомпания Atlantis European Airways организует чартерный рейс из Рима в Ереван, финансируемый правительством Армении, Atlantis European Airways и компанией “Международные аэропорты Армения”.

Дополнительная информация о времени полета и конкретном аэропорту в Риме будет предоставлена через посольство Армении в Италии. Я призываю граждан Армении, находящихся в Италии в рамках краткого визита, учебных программ и деловой поездки, как можно скорее связаться с нашим посольством.

Горячая линия: +393775226710 или +393898296324,

+393423382875, +393442451433

Эл. адрес: [email protected]».
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