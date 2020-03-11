Правительство организует чартерный рейс из Рима в Ереван для граждан Армении
Армянская авиакомпания Atlantis European Airways 15 марта организует чартерный рейс из Рима в Ереван. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер Тигран Авинян. В частности, он отметил:
«Дорогие соотечественники!
Сообщаю, что в это воскресенье, 15 марта, авиакомпания Atlantis European Airways организует чартерный рейс из Рима в Ереван, финансируемый правительством Армении, Atlantis European Airways и компанией “Международные аэропорты Армения”.
Дополнительная информация о времени полета и конкретном аэропорту в Риме будет предоставлена через посольство Армении в Италии. Я призываю граждан Армении, находящихся в Италии в рамках краткого визита, учебных программ и деловой поездки, как можно скорее связаться с нашим посольством.
Горячая линия: +393775226710 или +393898296324,
+393423382875, +393442451433Эл. адрес: [email protected]».
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