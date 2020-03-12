Газета “Айастани Анрапетутюн”: “Перемены будут революционными”

Лидер партии “Единая Армения” Ваан Бадасян, известный общественности своей оппозиционной позицией и занимавший различные должности в системе государственного управления, избранный депутатом НС и занимающийся законодательной деятельностью, заверяет, что он выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны, серьезно сознавая “ответственность за принятие такого тяжкого груза” и, несомненно, учитывая и степень государственной и политической зрелости.

Лидер партии обещает: “В случае успеха на выборах, раз и навсегда восстановить и полноценно защищать права граждан. Искоренить атмосферу страха и тотального контроля, восстановить политические и гражданские свободы, особенно право на свободу слова”. Согласно его мнению, деятельность чиновников посредством законодательных изменений нужно сделать контролируемой и публичной. Крайне целенаправленно и справедливо должны тратиться поступления в местный бюджет Арцаха, ассигнования из общегосударственного бюджета Армении, а также общеармянские пожертвования, направляемые в Арцах. “Необходимо предпринять такие шаги, чтобы в обществе восстановилось доверие к инвестициям”.

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