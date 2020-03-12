Газета “Айастани Анрапетутюн”: Основной мишенью был и остается гражданин страны

09:22, 12 Մարտ, 2020

О “конституционном референдуме и агитационных механизмах ”Нет” и “Да” “АА” беседовал с членом парламентской фракции “Мой шаг” Геворгом Папояном. На вопросы: “Когда перед вами, фактически, нет оппонентов, не трудно ли представлять свою точку зрения. Не необычна ли такая ситуация для агитации, депутат ответил: “Не необычна. Но будучи искренним, скажу, что было бы намного лучше, если бы были и оппоненты, потому что у нас столько аргументов, вокруг которых было бы желательно организовать дебаты. Наши аргументы были бы представлены и на дебатах. И я объясняю уклонение противоположной стороны именно этим: они понимают, что аргументы своих оппонентов еще больше укрепят позиции “Да”. Но по большому счету мы не видим проблем и проводим нашу агитацию. В первую очередь, мы ведем диалог с нашими гражданами. Ведь, мы пришли к власти именно этим путем. Этот метод нам не чужд. В вопросе прихода к власти и сохранения этой власти нашей мишенью всегда был только и только гражданин нашей страны. И ни одного другого объекта и субъекта никогда не было и не может быть” ”.

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