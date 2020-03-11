В Армении обнаружено три новых случая коронавируса
Три новых случая коронавируса были зарегистрированы в Армении. Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в своем посте в Facebook.
«К сожалению, сегодня у нас есть три новых случая коронавируса.
Двое из них являются гражданами Армении (45 и 27 лет), а один итальянец (51 год), который работает в Армении. Все трое прибыли из Италии.
Для изоляции сейчас уточняется сфера их контактов, которая, по предварительным данным, невелика.
У гражданина Италии и одного из граждан Армении нет никаких жалоб. У другого гражданина Армении диагностирована пневмония.
Пациенты были зарегистрированы по прибытии.
Прогнозируя критику того, почему мы не приняли решение прекратить полеты из Италии, скажу, что мы несколько раз обсуждали эту возможность и пришли к очевидному выводу, что потенциальные носители вируса могут прибыть в Армению из соседних стран Италии - Франции, Австрии, поскольку в рамках ЕС нет ограничений.
То есть по той же логике мы должны были бы закрыть другие европейские направления, тем более что коронавирус распространяется и в других европейских странах.
Теперь авиакомпании сами решили прекратить полеты из Италии.
Отмечу, что изолированные в отеле «Golden Palace» граждане и первый диагностированный пациент в хорошем состоянии, у них нет жалоб.
Дорогие соотечественники, прошу вас сохранять спокойствие и следовать советам министерства здравоохранения о мерах по профилактике коронавируса», - отметил премьер-министр.
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