В Армении обнаружено три новых случая коронавируса

Три новых случая коронавируса были зарегистрированы в Армении. Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в своем посте в Facebook.

«К сожалению, сегодня у нас есть три новых случая коронавируса.

Двое из них являются гражданами Армении (45 и 27 лет), а один итальянец (51 год), который работает в Армении. Все трое прибыли из Италии.

Для изоляции сейчас уточняется сфера их контактов, которая, по предварительным данным, невелика.

У гражданина Италии и одного из граждан Армении нет никаких жалоб. У другого гражданина Армении диагностирована пневмония.

Пациенты были зарегистрированы по прибытии.

Прогнозируя критику того, почему мы не приняли решение прекратить полеты из Италии, скажу, что мы несколько раз обсуждали эту возможность и пришли к очевидному выводу, что потенциальные носители вируса могут прибыть в Армению из соседних стран Италии - Франции, Австрии, поскольку в рамках ЕС нет ограничений.

То есть по той же логике мы должны были бы закрыть другие европейские направления, тем более что коронавирус распространяется и в других европейских странах.

Теперь авиакомпании сами решили прекратить полеты из Италии.

Отмечу, что изолированные в отеле «Golden Palace» граждане и первый диагностированный пациент в хорошем состоянии, у них нет жалоб.

Дорогие соотечественники, прошу вас сохранять спокойствие и следовать советам министерства здравоохранения о мерах по профилактике коронавируса», - отметил премьер-министр.