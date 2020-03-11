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ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал гендиректор ВОЗ.

Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах.

По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.

В Армении зарегистрировали 4 случая коронавирусной инфекции, из них 3 у граждан Армении, вернувшихся из Италии и Ирана, один — у гражданина Италии.


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БелТА


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