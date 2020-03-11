В этом году все старшие школы Армении получат лаборатории по естественным наукам

Во всех старших школах Еревана и регионов Армении в этом году будут созданы новейшие лаборатории по естественным предметам.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства образования, науки, спорта и культуры Армении, с начала февраля стартовал процесс предоставления лабораторного оборудования по естественным наукам (физика, химия, география и биология) для старших классов, с целью создания среды обучения, в которой учащиеся смогут раскрыть свой потенциал, экспериментировать и совершать небольшие научные открытия, а также ставить основы для своих будущих успехов.

До начала процесса предоставления лабораторного оборудования был разработан набор необходимого оснащения, который должен быть приобретен для изучения естественных наук, моделей лабораторного оборудования, проведены исследования для оценки потребностей.

Эти лаборатории объединяют теорию и практику, учителя сисианской школы подтверждают, что лаборатории естествознания уже стали реальностью и используются в ежедневных процессе обучения. По их мнению, для более эффективного преподавания в наше время, теория должна сочетаться с практикой. Особенно трудно представить преподавание естественных наук без соответствующих материалов и оборудования.

Лаборатории создаются ‹‹Центром образовательных программ›› при совместном со Всемирным банком финансировании, под эгидой кредитной программы «Улучшение образования».

В рамках работы в настоящее время в столице и регионах проводятся ремонтные работы в восьми средних школах, при этом процесс создания лабораторий начнется после завершения реконструкции.

Следует отметить, что в рамках программы «Улучшение образования» 48 старших школ Армении были обеспечены необходимыми учебными полиграфическими материалами (географические атласы, Атлас Республики Армения, Атлас Республики Арцах, Атлас мира, Физическая карта мира, Политическая карта мира, топографические карты).