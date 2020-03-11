Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Подсудимый появился в зале в наручниках и в каталке, в начале марта он перенес операцию по стентированию сердца.

"По первому пункту обвинения вы приговариваетесь к 20 годам, по второму — к трем годам тюрьмы", — заявил судья Джеймс Берк.

В феврале присяжные признали продюсера виновным в принуждении ассистентки Мириам Халейи к оральному сексу, а также в изнасиловании стилистки Джессики Манн.

Обвинение просило максимального наказания по данным статьям — в общей сложности 29 лет. Защита просила для 67-летнего Вайнштейна пять лет, "учитывая, что он может не дожить до конца и этого срока".

Продюсера оправдали по трем другим предъявленным обвинениям, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы, например Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. В результате продюсера уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование. Сам Вайнштейн выдвинутые против него обвинения отрицал.

Кампания против продюсера легла в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.