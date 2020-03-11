Единственное в этом году мероприятие в память о жертвах землетрясения Японии состоялось в Спитаке 

Японцы ежегодно чтят память жертв землетрясения 2011 года, однако в этом году из-за коронавируса в Японии не произошло никаких памятных мероприятий, и единственное памятное мероприятие состоялось 11 марта в Спитаке. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Армении Джун Ямада на церемонии в городе Спитак Лорийской области с участием министра по чрезвычайным ситуациям Армении Феликса Цолакяна, губернатора Лори Андрея Гукасяна, представителей МЧС и других официальных лиц.

Церемония поминовения состоялась у хачкара, воздвигнутого в 2012 году в память о жертвах разрушительного землетрясения на востоке Японии 2011 года.

Почтив память жертв, Цолакян выразил уверенность, что наши два народа как жертвы стихийных бедствий лучше понимают друг другу, и взаимное сострадание приблизило нас.

Хачкар в честь японцев находится в сквере, где также установлены памятники жертвам Спитакского землетрясения и жертвам Апрельской войны. Феликс Цолакян отметил, что из-за нашей судьбы армяне очень чувствительны к боли других и готовы сделать все возможное, чтобы облегчить ее.

Губернатор Лорийской области, коснувшись разрушительного землетрясения в Спитаке, посчитал вполне естественным, что хачкар установлен именно в Спитаке. Он также поблагодарил посла Японии в Армении и правительство Японии за значительную помощь, оказанную Лорийской области.

Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Армении Джун Ямада выразил глубокую благодарность армянскому народу, правительству Армении, Армянской Апостольской церкви за всестороннюю и неоценимую поддержку народу Японии после землетрясения 2011 года. В то же время он выразил сочувствие памяти жертв землетрясения Спитака в 1988 году. Он сообщил, что с 2011 года японцы ежегодно чтят память жертв землетрясения, однако в этом году из-за коронавируса не было проведено никаких мероприятий в Японии, и единственное памятное мероприятие прошло в Спитаке.

Джун Ямада заверил, что японцы никогда не забудут благодарный армянский народ.