В оркестре ВС ищут новые кадры: объявлен прием дирижеров

В военно-оркестровой службе Генштаба ВС Армении желают пополнить ряды новыми кадрами. Объявлен прием военных дирижеров.

В беседе с «Арменпресс» начальник военно-оркестровой службы ГШ ВС Армении, главный военный дирижер, полковник Армен Погосян рассказал о своем выборе профессии, работе в военном оркестре и о приеме дирижеров.

Я люблю музыку

Я учился в ереванской музыкальной школе им. Чайковского, затем в 1980 - 1984 гг. учился в музыкальной школе им. Романоса Меликяна на отделении контрабаса. Я любил музыку и высшее образование решил получить именно по этой специальности. После учебы в музыкальной школе им. Романоса Меликяна я собирался поступить в Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса, однако за 3 месяца до этого узнал о профессии военного дирижера. В 1985 году поступил на факультет дирижеров Московской консерватории, получил специальность “Организация и управление военными оркестрами и ансамблями” и квалификацию военного дирижера. До отъезда в Москву, я около года служил артистом оркестра в Национальном академическом театре оперы и балета Армении.

Первый музыкант в семье

Первым музыкантом в семье стал я. Мать и отец по специальности инженеры, брат по специальности энергетик, и могу с гордостью сказать, что он один из лучших в своей сфере. После учебы в Москве я вернулся в Армению и с января 1992 года служил в Вооруженных силах Республики Армения и до сих пор, уже почти 30 лет.

Работа в военном оркестре очень почетна

Профессия дирижера очень интересна и почетна. Можно развернуть безграничную деятельность, участвовать в международных конкурсах, фестивалях. Военный оркестр ГШ был создан с ноября 1992 года, и до сих пор он участвует во встречах, проводах, церемониях возложений венков и обеспечивает музыкальную часть государственных и правительственных мероприятий.

Мы объявили прием на обучение для получения квалификации дирижера

В настоящее время мы объявили прием на 2020 - 2021 гг. учебный год для участия в 5-летних курсах обучения в Военном институте военных дирижеров Московского военного университета. Окончив эти курсы, курсанты получают звание лейтенанта и квалификацию военного дирижера духового оркестра. Для того, чтобы стать дирижером, обязательно начальное музыкальное образование.

С 2004 года мы заключили договор с Ереванской государственной консерваторией им. Комитаса, в рамках которого по государственному заказу для нас подготавливали 5 дирижеров в год. Эта программа дала нам возможность пополнить все оркестры квалифицированными кадрами. С 2019 года было решено отправлять на учебу в военно-учебные заведения, чтобы получать образование полноценного дирижера и после окончания заключать контракт на 20 лет.

В приеме в военно-учебные заведения могут принять участие граждане Армении допризывного возраста, а также граждане и военнослужащие мужского пола, прошедшие или проходящие обязательную или контрактную военную службу, возраст которых не превышает 23 года. Для получения информации, соответствующие требованиям могут обратиться в военно-командную службу ГШ ВС Армении или позвонить на горячую линию МО Армении по номеру -1-28.

Надеюсь, что мы сможем найти кадры, которые захотят учиться в Москве, а затем работать в ВС Армении. 60% нашего оркестра - контрактники, а 40 - военнослужащие срочной службы.

В этом году мы получили приглашения из разных стран

В институте Мергеляна в этом году состоится Экспо по оружию и боеприпасам, наш оркестр должен выступить на нем. В этом году у нас приглашения и из Германии и США, относительно которых у нас пока не принято решение, поскольку должны быть уточнены наши планы, учтена занятость оркестра и ряд других вопросов. Есть приглашение и из Казахстана, куда отправится наш хор. В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву и в Ростов-на-Дону отправятся две военные группы, с которыми будут и два оркестра. Почти ежжедневно проводятся репитиции для того, чтобы предстать на должном уровне. В Москве состоится также концерт “Бессмертного полка”, на котором выступит и наш хор.

Беседу вела Лилит Демурян

Фото Айка Манукяна