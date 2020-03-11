Пассажиров всех международных авиарейсов в Пекин будут отправлять на 14-дневный карантин

Все пассажиры, прилетающие международными рейсами в Пекин, будут помещены на 14 дней в карантин, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на представителя администрации Пекина,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

СМИ напоминают, что ранее власти КНР потребовали отправлять в карантин людей, прибывших в Китай из Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана - стран, серьезно затронутых распространением коронавируса.