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Пассажиров всех международных авиарейсов в Пекин будут отправлять на 14-дневный карантин

Пассажиров всех международных авиарейсов в Пекин будут отправлять на 14-дневный карантин

Все пассажиры, прилетающие международными рейсами в Пекин, будут помещены на 14 дней в карантин, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на представителя администрации Пекина,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

СМИ напоминают, что ранее власти КНР потребовали отправлять в карантин людей, прибывших в Китай из Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана - стран, серьезно затронутых распространением коронавируса.

 

 


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