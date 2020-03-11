Президент провел рабочую встречу с председателем Национальной комиссии по телевидению и радио
18:03, 11 Март, 2020
Президент Армении Армен Саркисян провел рабочую встречу с председателем Национальной комиссии по телевидению и радио Тиграном Акопяном.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Тигран Акопян представил функции и деятельность Комиссии, затронул существующие в области телерадиовещания проблемы, их возможное регулирование и законодательные решения.
Подчеркнув необходимость качественных изменений теле- и радиопрограмм, собеседники также подчеркнули важность регулирующих сферу законодательных реформ.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен