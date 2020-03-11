Время в Ереване: 11:07:36,   12 Март

Президент провел рабочую встречу с председателем Национальной комиссии по телевидению и радио 

Президент провел рабочую встречу с председателем Национальной комиссии по телевидению и радио 

Президент Армении Армен Саркисян провел рабочую встречу с председателем Национальной комиссии по телевидению и радио Тиграном Акопяном. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Тигран Акопян представил функции и деятельность Комиссии, затронул существующие в области телерадиовещания проблемы, их возможное регулирование и законодательные решения.

Подчеркнув необходимость качественных изменений теле- и радиопрограмм, собеседники также подчеркнули важность регулирующих сферу законодательных реформ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации