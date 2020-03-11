В Парламентской ассамблее ОБСЕ призвали к борьбе с ложными новостями о коронавирусе

Представители общественного здравоохранения и национальные правительства должны не только работать над сдерживанием вспышки коронавируса, но и бороться с распространением дезинформации о ней. Об этом в опубликованном в среду пресс-релизе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) заявил специальный докладчик по дезинформации и пропаганде Оскар Мина (Сан-Марино).

Вспышка коронавируса является первым серьезным кризисом в области общественного здравоохранения в эпоху современных социальных сетей, а быстрое распространение поддельных новостей о вирусе уже насторожило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и несколько правительств, которые назвали это явление "инфодемией". "Теории заговора, поддельные препараты и лекарства, ложные правила и ложные заявления о вакцинах циркулируют в интернете и на платформах социальных сетей, - отметил в связи с этим Мина. - Эта дезинформация препятствует усилиям по сдерживанию самой вспышки, распространяя панику, растерянность и дискриминацию во времена, когда солидарность и сотрудничество между странами необходимы для спасения человеческих жизней",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам Мины, правительства, медиакомпании и международные организации должны работать над тем, чтобы гарантировать широкое распространение точной и достоверной информации. "Лучшее средство против плохой информации - это хорошая информация, - подчеркнул он. - Я призываю органы власти и те, у кого есть крупные медиаплатформы, обеспечить преобладание достоверных источников информации над фальшивыми новостями и пропагандой. Это очень важно для защиты людей от заражения и для того, чтобы они были проинформированы о том, как действовать надлежащим образом".