Посол РФ в Армении посетил Военный институт МО Армении имени Вазгена Саркисяна

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин и военный и военно-воздушный атташе при посольстве Андрей Грищук посетили Военный институт МО Армении имени Вазгена Саркисяна. Гостей встретил начальник вуза, полковник Хачатур Хачатрян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, гости прошлись по образовательному учреждению, ознакомились с программами и условиями университета.

Во время встречи с преподавателями и студентами университета Сергей Копыркин представил основные направления российской внешней политики, ситуацию в Сирийской Арабской Республике, ответил на вопросы аудитории.