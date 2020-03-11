ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году из-за COVID-19

ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,92 млн б/с - до 0,06 млн б/с - из-за коронавируса.

"Влияние вспышки COVID-19 на транспортный и промышленный секторы в Китае стали основной причиной этого пересмотра. Кроме того, предполагается, что вспышка повлияет на рост спроса на нефть в таких странах, как Япония, Южная Корея, Европа, (в государствах, входящих в - ИФ) ОЭСР и некоторых странах Ближнего Востока, а также в США ", - говорится в отчете картеля,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Предполагается, что общий мировой спрос на нефть в 2020 году составит 99,73 млн б/с. При этом во втором полугодии 2020 года ожидается более высокий уровень потребления, чем в первом полугодии.