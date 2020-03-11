Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Нужно понимать, что раз вирус уже тут и раз пока у населения против него нет иммунитета, нет прививок, нет терапии, то процент инфицированного населения будет высоким - эксперты говорят о 60-70%", - сказала канцлер. Она не уточнила, о каком временном периоде идет речь и о какой стране. По ее словам, главное сейчас - замедлить распространение вируса. "Речь идет о том, чтобы выиграть время", - сказала канцлер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ФРГ новым коронавирусом заразились, по лабораторно подтвержденным данным, почти 1,3 тыс. человек.